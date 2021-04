No sean así

Versión impresa

Sí, es cierto que Carmen Jaramillo ha bajado de peso, pero no es para que le digan que parece una persona con anorexia. La “mijita” está en un trajín y tal vez por eso se ve así. A lo mejor algunos si se preocupan de verdad, pero imagino que la organización no está poniendo en riesgo la salud de la “miss”. Lo que debemos hacer es darle ánimo para el certamen.

Me gusta

Tengo que aceptar que me gusta cómo presenta Eddy Vásquez el programa “Qué dice la gente”. He visto dos ediciones y lo hace muy bien, sin tanto escándalo, a pesar de que el programa se presta para uno que otro grito cuando los participantes ganan su dinero. Aparte que se ve que está bien preparado, nada de improvisación. Un 100, por el momento, siga así.

Más o menos

Ayer vi a Marelissa Him con un “outfit” “pasable”, aunque brillaba como foco de Navidad, era un diseño sencillo, pero elegante. Sus zapatos sí estaban bellos. Resalto este tema, porque en varias ocasiones la “mijita” luce unos vestuarios que están para los “tigres”. Ella es muy guapa, pero de verdad que a veces tanto su cabello como su vestimenta no resaltan su belleza.