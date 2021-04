No se quejen

Versión impresa

Oye, no sueltan a “La Cuchita”, ahora es que porque otra vez se fue a República Dominicana. Creo que a los del “chollywood” les gusta dar de qué hablar, porque aun no comprendo por qué tienen que publicar hasta lo mínimo que hacen, señores en su vida privada. Aunque también sé que cada uno es libre de hacer y decir lo que quiera, pero luego no se quejen.

Mis respetos

“La Wachi” no se deja, qué “figura”, mejor que el de muchas por ahí que tienen menos edad. La felicito, aparte de que siempre tiene algo interesante que decir. Claro, a algunos esto no les agrada, pero dice muchas verdades. Volviendo a su figura y vestimenta, le doy un 100, nada vulgar, pero sí bien sensual. Cuando usa “jeans” se le ven espectaculares. Muy bien.

Payasadas

Bueno, de seguro me caerán en pandilla por lo que voy a decir, pero se tiene que decir. Natalia González me cae bien, sin embargo, pienso que a veces hace unas payasadas que ni gracia tienen. Sí, es su problema, dirán. No obstante, debe recordar que la siguen miles de personas y debe darles algo productivo a su público, no las tonterías que a veces publica. Me parece a mí.