No me gusta

No sé, pero no me gusta mucho la participación de Ekaterina Herrera en La Cáscara. Sale con unas cosas extrañas y sé que el programa sigue esa línea, pero qué va. Claro está que a ella le falta práctica, pero pareciera que la “tiraron” a la calle sin decirle bien cómo era el asunto. ¡Ojo! Tal vez ella tenga sus fanes que les encanta lo que hace, pero creo que deben guiarla.

Guapa

Oye, que bella se está viendo María de Los Ángeles Muñoz. Siempre había dicho que sus “outfits” a veces la hacían ver como de más edad, pero estos días ha estado usando vestidos más frescos. El rojo que usó ayer me encantó, muy elegante. Es que ese color le va muy bien a la gente. Además, sus reportes en Mentes Brillantes son bien interesantes. La felicito siga así.

Regular

Ustedes vieron el fin de semana a Castalia Pascual bailando Tambor Norte en Hecho en Panamá, para mí, le faltó. Yo no sé por qué no soltaba el cuerpo, me dio pena ajena con la “mijita”. Lo importante es que hizo el intento, porque tal vez otros no se atreven. A mí me picaban los pies y ella con ese ritmo que no era de ahí. Aunque para no ser experta lo hizo “regular”.