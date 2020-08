Mottines

Los mottines se activaron en las calles y mandaron a uno de sus grupos satélites a cerrar calles en pleno centro de la ciudad. Les mandaron los antimotines y quedaron en juzgados de paz.

Silencioso

Dicen que el Niño familiar político de Pachita fue a declarar pero decidió acogerse a su derecho de no hablar. Si tanto tenía que aclarar y no tiene nada que ver porque no dice como quedó en ese lío.

Pagos

Dicen que el buen gobierno soltó parte de los pagos atrasados a los supermercados y otros proveedores que apoyaron los planes solidarios. Los pagos deben ser expeditos y sin burocracia para que se mantengan a flote.

Pie de guerra

Las organizaciones que agrupan a médicos y personal de salud están en pie de guerra con la posibilidad de traer a médicos extranjeros para apoyar en el manejo de la crisis por Covid19. Se habla de médicos cubanos y chinos.

Coherencia

En el Buen Gobierno alguien debe analizar las contradicciones de las nuevas medidas. Puedes viajar a Miami y México pero no a Azuero o Chiriquí. Puedes comprar pero en dos horas con restricciones.

Cuarentena

La Corte Suprema debería pronunciarse sobre los recursos que se han interpuesto para definir la legalidad de las medidas de movilidad y restricciones por género. Fuertes indicios de inconstitucionalidad.