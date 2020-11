Justicia

La Corte ratificó que no hubo delito en el caso de la Caja de Ahorros y así termina de enterrar a los fiscales de Kenia que jugaron con la libertad y la reputación de Francolini y otros ex directivos de ese banco estatal.

Versión impresa

Abusos

El famoso caso de la Caja de Ahorros se cayó en todas las instancias porque se demostró que no hubo delito en un préstamo que se pagó con intereses. Pero quien le devuelve los días que estuvo encerrado RIF y otros ex directivos.

Caliente

Uno que sigue caliente es el Gato Benicio. Dice que sus críticos no conocen las necesidades de Bocas del Toro y que solo quieren atacar a la AN. Con esos voceros la AN no va para ningún lado.

Marcha

Dicen que Lombanita no logró meter a mucha gente en la marcha que convocó ayer. Eran un par de gatos y toda la gente que lo empuja en las redes sociales no sale de allí. Debe estar en shock.

Clave

Dicen que ya le hicieron llegar al gobierno de Nito las claves para reactivar la economía. Si no comienza a pagar los proyectos estatales de construcción y agilizar los nuevos proyectos será difícil salir del hoyo.

Acuerdos

El Buen Gobierno anunció que tiene acuerdo pactado con dos empresas farmacéuticas para adquirir más de 3 millones de vacunas para combatir el Coronavirus. Se espera que estén en Panamá en pocos meses.