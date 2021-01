Karma

A la que se le viene una noche negra, es a Farah la Diva. Pensó que nunca tendría que responder por sus abusos y atropellos con el Tortugón y La Mala, pero el Loco Mayor le enfila toda su artillería legal.

Peligroso

El personal de salud trabaja a su máxima capacidad y eso pone en peligro su vida, no solo por el Covid-19. Ayer una enfermera salió agotada de su turno y sufrió un accidente de tránsito. Toma nota Paco.

Oscuridad

El diálogo por la CSS arrancará con mucha gente inconforme. El ambiente se torna un poco gris y para acabar de fregar, el Gato Beni le mete más candela designando a Críspulo como representante del piardí.

Taquillero

Gaby "El Pillín" no sabe qué hacer para levantar su imagen. Ayer se pegó del triunfo de "La Pantera" Edwards en la UFC para taquillar. ¿Por qué mejor no alcanza sus logros Ud. mismo, en vez de pegarse de otros?

Absurdo

Los motines no saben ya qué decir para desvincularse de sus miembros que enfrentan a la justicia. Ahora no los conocen y no los representan. El problema es que no es uno, son un pocotón que están en líos.

Desquiciado

Iván el Terrible sigue tomando guaro del malo, ahora le ruega a los chiricanos que lo adopten para ayudarlos en su independencia de Panamá. Y pensar que este tortuguistas algún día participó en el Gabinete.