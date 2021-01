Fuera

El problema de los juega vivo poniéndose la vacuna está llegando a niveles críticos. Las protestas de los intensivistas y personal de salud podría terminar en la renuncia de varias fichas de alto perfil.

Escarmiento

Dicen que Nito sigue caliente porque lo están dejando mal. Si con 12 mil vacunas se formó el desorden no quieren saber con más de 4 millones de dosis. Apliquen correctivos ejemplares sino son culpables.

Alerta

Dicen los ñames que están bajo ataques cibernéticos que pretenden dejarlos sin cuentas en redes y sin información en sus plataformas. En tiempos de pandemia es bueno llamar la atención. Felicidades.

Becas

Dicen que en el Ifharu las cosas están color de hormiga porque cientos de padres de familia quedaron molestos con los resultados para seleccionar a los beneficiarios de las becas. Vienen protestas.

Migra

Los venezolanos están en shock con los precios que pretenden cobrar en Migración por mantener su estatus. Un fallo los obliga a pagar más de mil palos y en Panamá todos coinciden en que es una locura en medio de una crisis.

Egos

Algunos médicos especialistas andan bombardeando a las inmuno bombas de los Chial. Sencillo si no les gusta no agarren luchas no las tomen pero tampoco ofendan a los que sí. Ellos defienden medicamentos y la gente se sigue muriendo.