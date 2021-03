Popularidad

El Loco fue a vacunarse y todos querían fotos con líder del partido RM. Hasta las enfermeras querían su foto con el Loco ni parecido cuando fue Nito. Hay grandes diferencias..

Clave

El trabajo de las enfermeras y todo el equipo responsable de la vacunación masiva contra el Covid es digno de elogiar. A pesar del error involuntario de la enfermera que no puso la vacuna y quedó en un video viral ese plan es cinco estrellas.

Poder

Dicen que Espinoza es el verdadero director de la Policía Nacional. Medina sigue siendo una figura administrativa que todos los días tiene que ir a reportarle novedades y nombramientos al CS donde opera el comandante La Muerte.

Foco

Dicen que Medina se reunió con el desenfocado Valenzuela para acercar posiciones y que pidió convertirse en informante; a cambio de que no lo ataquen a él. Conocerá Nito de este acuerdo clandestino.

Cuento

Dicen por la vereda tropical que un tal Monti se dejó con una ex gobernadora. Ahora volvió con la profesora. Al parecer es BRAVO EL HOMBRE. Esos bochinches son calientitos.

No puede pasar

Los bomberos y las enfermeras cierran calles porque no les pagan o no cumplen con los ajustes salariales por ley. Eso no puede pasar en un país como Panamá. En eso deberían andar los diputados no acomodando leyes para la familia.