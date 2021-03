Fiesta

Pareciera que algunos medios plegados al Tortugón y su gobierno celebran los ataques contra Epasa. Ni siquiera apelan a la presunción de inocencia y menos conceden beneficio de la duda a la vista fiscal que nació en las entrañas del MP controlado por Kenia.

Patético

Dicen que hay cobardes y cobardes. En el caso de NB hubo personajes patéticos que mintieron descaradamente varias veces en sus acuerdos y cuando se dieron los ataques contra Epasa se escondieron. Oportunistas puros.

Dictadura

En Boquete un contingente de antimotines y policías aparecieron ayer para cerrar un local comercial. Durante la cuarentena los acosaron día y noche convirtiendo el acoso en algo personal. Los excesos del Buen Gobierno retratados en este caso.

Intereses

Los bancos declararon la guerra al proyecto de ley que regula los intereses bancarios. Lo que está ocurriendo es que los bancos siguen cobrando sus intereses y los clientes acumulan millones de dólares en deudas.

Donaciones

La otra papa caliente que tienen las autoridades es el cobro de donaciones “obligatorias” en muchos colegios y escuelas privadas. Si no pones la donación por delante tu hijo no puede ser matriculado. No es nuevo ese cuento.

Reactivación

Dicen que a estas alturas el Buen Gobierno no acciona para frenar el cierre de empresas por la crisis sanitaria. Más de un año con ingresos reducidos, salarios recortados y contratos suspendidos pero no hay planes de rescate efectivos.