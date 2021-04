Quinta columna

"Leche condensada" tiene Caballos de Troya en todas las instituciones de su gobierno. A lo interno del piardí hay demasiadas corrientes que tratan de llevar agua a su molino. Lo de la Casa de Zambo no es casual.

Vuelve otra vez

Los que compartían cobijas con el Tortugón sacaron las garras y quieren aprovecharse de "Leche condensada". La proclama que se mandó Peter Michael no es casual, ni mucho menos inofensiva.

Kamikaze

El "Desen-Focado" necesita clases de periodismo responsable y normas básicas de Derecho Penal para que no siga como kamikaze. Sus manejadores de Mottín son tan duros que ni siquiera pueden formarlo.

Pelonera

Luego que la Batallonera anunció demandas contra un apreciado doctor, le han llovido críticas. Pasan los años, pero la gente aún no olvida sus consignas al estilo de la Cosa Nostra, en favor del gorilismo.

Pistola de agua

Dicen que en la 12 de octubre están tristes porque ya no asustan a nadie. Es más, los que ahora tiemblan de miedo son ellos, con las millonarias demandas civiles que enfrentan. Ahora solo viven del recuerdo.

Ridiculez

La gente apuesta en redes que Gaby, en su desesperación por lavar su imagen, es capaz de llegar en bicicleta a ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Todavía no entienden que la gente ya no come cuentos.