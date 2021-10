Trespatinada

Los fiscales del caso pinchazos se guardaron un rosario de supuestas pruebas, incluso aquellas que dijeron que no fueron bien valoradas cuando El Loco fue declarado no culpable. ¿Quién los entiende?

Versión impresa

Pura bulla

Estos fiscales vociferaban que tenían un caso robusto y que abrumarían al Tribunal con evidencias. Al final, desistieron de 54 testigos y de todas las evidencias digitales. Se desinflaron sin subir la loma.

¿Miedo?

El Tortugón no compareció al juicio pinchazos. Después del sopla moco que le dieron a Popito, a lo mejor no quiso arriesgarse. O tal vez prefirió no quedar en evidencia con el mamotreto que armó con Picuiro.

Dictadorcillo

Paco y su gente ahora están barajeando la posibilidad de buscar en sus casas a los que no se han vacunado contra el covid-19 para inocularlos. Esto ya se está pareciendo a una película de terror china.

Recuerdillo

En redes le preguntan a Nito desde cuándo no se sienta en el taburete. Prometió que cada vez que se le subieran los humos lo usaría para poner los pies sobre la tierra. El pobre taburete debe tener telarañas.

Acosadores

Los bancos han montado una cacería despiadada contra sus clientes. La cacareada solidaridad era un cuento de hadas que solo Nito y su círculo íntimo se creyeron. La cosa ya raya en el acoso enfermizo.