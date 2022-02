Golpetazo

Dicen que La Chola con su abogado perequero recibieron otro golpe más en el caso Pinchazos. No solo el Loco salió inocente sino que le rechazaron una advertencia bruja que hasta un estudiante de derecho sabía que era improcedente.

GADEJO

Dicen que La Chola junto a otros derrotados del caso Pinchazos se resisten a respetar la justicia y por GADEJO insistieron con recursos que eran improcedentes considerando que la segunda audiencia del caso Pinchazos se hizo por una apelación. Ellos querían cambiar las reglas porque perdieron.

Los uniformes

Dicen que la idea de mandar a los estudiantes en ropa particular a las aulas es más costoso y discriminatorio que el uso de los uniformes. Algunas organizaciones abogaron por esa alternativa pero se comenzó a desinflar.

Extraño

Dicen que Rubencito apareció hace un par de semanas opinando sobre la política criolla y desacreditando al Loco pero alabando a Lombana. Solo es cuestión de sentido común ambos trabajaron con Martin Torrijos en su gobierno. Ya saben por dónde vienen los misiles.

Lo mismo

Dicen que Mayin habló en el pleno de la denuncia de Lucy donde confirma que el Tortugón presionaba a magistrados de la Corte para que los jueces fallaron a favor de los fiscales que manejaban los casos de alto perfil. Así operaba todo entre Kenia y el Tortugón.

Aburren

Dicen que la ex diputada Modelo sigue calificando de ñañeco a Blandoncito que le respondió que no le interesa las campañas sucias. Lo cierto es que no importa ni cuando ni donde lean esta glosa ninguno de los dos va para ninguna parte.