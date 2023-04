Playero

Dicen que al director de Pandeportes ha tenido buenos años en el cargo. Se le ha visto gozando de un lujoso apartamento en la exclusiva zona de playa de Buenaventura. Como dice el eslogan, "cuando el PRD gobierna, al pueblo le va bien".

Ofrecido

Dicen que Blandoncito y sus ñames siguen coqueteando con cualquier que aspire a la presidencia. Ahora se alejó de Romulín porque no logra consolidarse en el CD y no niega que le gustaría comerse un helado con Martín. Desesperación nivel ñame.

Clavazo

Dicen que silenciosamente las grandes aseguradoras ajustaron las primas de sus pólizas hasta 20 por ciento y nadie dice nada. Los corredores no saben cómo explicarles a sus clientes que tienen que pagar una fortuna. Ojo Superintendencia.

Karma

Dicen que el diario ñameñista está pagando todas las que hizo con el Tortugón. Ni sus accionistas asisten a sus Asambleas porque están decepcionados de sus resultados y dicen que las malas noticias no terminan por allá. Karma..karma.

Absurda obsesión

Dicen que La Gaviota sigue obsesionado con el Loco y hace más nada que atacarlo para buscar protagonismo en las redes pero los comentarios de la gente lo dejan mal. El 53% de aprobación lo pondrán más histérico.

Retratado

Dicen que Gaby intenta ser un candidato popular y hasta come duro de culey pero no engaña a nadie. Sale a promocionarse con zapatillas de lujo mientras la gente pide trabajo. Ese no camina en los zapatos del pueblo.