Silenciado

Dicen que mandaron a silenciar a Pino después del famoso vídeo donde cuestiona la decisión de la Asamblea de no discutir la ley de extinción. Nito debió botarlo junto a todos los jefes que hicieron ese vídeo que viola la constitución.

Cabotaje

Dicen que la esperada ley de cabotaje, firmada por Cortizo aún espera su reglamentación en un rincón oscuro del administrador de la Autoridad Portuaria. En clara posición de rebeldía y arrogancia.

Cabotaje II

Dice que el vigilante marítimo, Norielito ya dijo que la ley no va, por qué no va. No le importa Nito, ni la Asamblea, ni el país. Quizás ese sin sentido lo persiga, dicen los que saben. ¿Se viene el jalón de orejas?

Caótico

Dicen que los ingresos del Estado pasan por su peor momento. Los preliminares advierten que no lograrán la meta estimada para este mes y no se asusten si nuevamente el gobierno recurre a los bonos para financiarse.

Monitoreo

Dicen que en la Alcaldía circula una notificación donde le ponen el ojo a las empresas que están concesionadas para la limpieza. La orden es revisar todo lo que hacen porque hay muchas quejas. Gato encerrado.

Campaña

Dicen que varios ambientalistas que también son políticos quieren calentar el tema del contrato con la Minera. Ya están anunciando protestas y cierres de calles. Esa gente quiere hacer política con una de las pocos sectores que genera.