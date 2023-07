Ruedo

Dicen que Martin se lanzó al riego con una batería de perredianos entre ellos Chayito Turner ex ministra de Salud de Nito y Gaby. Los perredianos tienen otro candidato pero en el Popular.

Discurso

Dicen que el discurso de Martin fue de barricada y criticó a los políticos tradicionales. Lo que no se entiende es que anda rodeado de políticos criollos que han estado en todos los gobiernos. Por lo visto debe revisar su estrategia porque es contradictoria.

Dos fichas

Dicen los analistas del patio que el PRD va con dos candidatos presidenciales y Martin pareciera tener más acepción que Gaby pero al final el voto perrediano quedará dividido. No se sorprendan que terminen uniéndose o buscando alguna alianza.

Acuerdos

Dicen que el partido RM del Loco logró acuerdos con Alianza para ir juntos a las elecciones. No se descarta que en las próximas semanas se confirmen otras alianzas estratégicas para el torneo electoral de 2024.

Presión

Dicen qué hay una presión muy grande para que Baloisa saque el fallo del caso NB y por lo vientos que soplan y las publicaciones del diario de la 12 de octubre todo está cerrado. Si ese fallo viene condenatorio seria uno de los mayores escándalos del sistema judicial.

Gaby

Dicen que Gaby quiere hacer cambios en su equipo de campaña porque han gastado millones y no levantan cabeza. Puede seguir invirtiendo una fortuna pero el problema no es la campaña sino el candidato. Los perredianos tiene un dolor de cabeza tremendo.