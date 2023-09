Burla

Dicen que Nito y Gaby no dejan de cometer chavadas en el final de su gobierno. Ahora el ministro Pino quedó mal en la AN cuando no supo sustentar las demandas millonarias que interpusieron con su nombre un grupo de abogados de la Presidencia.

Vergüenza

Dicen que Nito ha quedado mal parado porque esas demandas contra ex presidentes y contra un banco no tienen sustento legal. En el caso de los Brasileños no hay condenadas entonces como pueden señalar culpables.

Burdos

Dicen que Pino en su comparecencia a la AN dijo que ese era un tema delicado no supo explicar cuánto se están gastando en esas demandas. El gobierno de Nito se está encargando de destruir el sistema bancario con esas locuras.

El Loco

Dicen que el Loco está clarito y sabe que las encuestas ha desesperado a sus enemigos políticos que lo atacan con toda clase de procesos judiciales y políticos. La obsesión de Gaby y Nito para frenar al Loco es muy grande y su objetivo es sacarlo de la carrera presidencial.

Curiosidad

Dicen que mientras el país se cae a pedazos Blandoncito intenta explicar porque se unieron a Romulín. No ha logrado comprender que juntos no van para ninguna parte y que el Loco está fuera de apuestas. Y por cierto donde andará Toto.

Imperdonables

Dicen que ninguno de los candidatos presidenciales puede decir que construyó un Metro que cambió la vida de miles de personas. El Loco comenzó a sacar sus ejecutorias y los está dejando bien poquititos. Y eso que todavía no se muestra todo lo que hizo.