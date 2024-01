Fantasía

Dicen que Nito y Gaby siguen en su mundo de fantasías. Su discurso dejó claro que la guerra en Ucrania y la pandemia siguen siendo excusas para justificar el endeudamiento del país. Su gestión ha sido pobre y no es cuento.

Pobre

Dicen que los perredianos llevaron varios funcionarios a la AN para aplaudir cada vez que Nito decía algo. Lo más chistoso es que era muy burdo y hasta los mismos diputados oficialistas se reían del show.

Fanfarrones

Dicen que los PRD andan muy fanfarrones y están muy seguros que se van a quedar en el poder. Desde Benicio hasta Nito piensan que su gobierno ha sido maravilloso y que la gente debe ser agradecida de estar mal.

Ataques

Dicen que los desenfo cados y sus aliados de la 12 de octubre, donde opera su socia fundadora, arrancaron el año golpeando a Lombana. Editaron un vídeo para venderlo como borrachin y le han sacado varias glosas atacándolo.

UDELAS

Dicen que ayer se reportó un incidente en UDELAS donde periodistas y trabajadores de esa universidad quedaron privados de su libertad por varias horas. Les cerraron las puertas y no los dejaban salir. Una vaina loca.

Bochinchote

Dicen Miguel Antonio Bernal que "el fraude y la persecución desatada por el PRD en UDELAS, es solo un preámbulo del fraude que preparan para las elecciones del 5 de mayo. No habrá sorpresas, sino sorprendidos"