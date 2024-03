Sin sorpresas

Dicen que los tres magistrados del TE se ratificaron en su decisión de inhabilitar al Loco. Ni siquiera entraron a leer la nota reconsideración de la defensa del Loco y emitieron ayer domingo su decisión. Ellos están entregados al PRD.

Abusadores

Dicen que el pleno del TE entrará esta semana a revisar los recursos que según ellos les permite el Código Electoral para impedir que el Loco participe de alguna forma de las elecciones. Si pudieran borrarle de la cabeza a la gente el nombre de Martinelli lo harían pero eso es imposible.

Razonado

Dicen que en el fallo de ayer Juncá hizo un voto razonado. Los autores del Fraude se inventan un proceso especial con un acuerdo de sala para sacar al Loco y de paso ignoran las dos instancias que debieron someterse antes de inhabilitarlo.

Poderío

Dicen que José Raúl Mulino estuvo en Azuero y no fueron cientos de seguidores sino miles. La gente ya tiene claro que Mulino es el reemplazo de Martinelli y que en mayo será una avalancha de votos.

Fuerte

Dicen que Camacho tiene su gente y el sábado se encontró de frente a la gente de Huevito en Los Andes 2 y todos le gritaban NO VAN y el que no brinca es PRD. En San Miguelito las elecciones siempre son candela y dicen que este año no serán la excepción.

Ciudad

Dicen que Mulino anunció que en el gobierno de RM van a construir una Ciudad Hospitalaria para Azuero. La propuesta es importante y buscar evitar que miles de personas vengan a la Ciudad para poder atenderse.