Absurdo

Lombana no es bruto y sabe muy bien que si no ataca a Mulino nadie escuchará sus propuestas. El librito es muy claro y anoche se la pasó mencionando a Mulino porque lidera todas las encuestas. Lombana no importa lo que hagas o digas TAMPOCO VAS…

Bajeza

Dicen que Romulin está obsesionado con el Loco y ahora vive hablando del gobierno de la Locura. Andará mal esa campaña que tuvieron que utilizar la imagen del Loco. Son unos bultos.

Barbaridad

Dicen que hoy sale una nueva encuesta que coloca a Mulino por arriba del 36 por ciento y hunde más a RR, Lomabana y Martín. No importa cuando lea esto siempre Mulino estará por arriba de los otros candidatos por más de 20 puntos.

Debate

Mientras los candidatos presidenciales clasificados como Ponys Políticos se agarraban a trompadas el candidato de RM José Raúl Mulino lanzaba su plan para rescatar el agro. Buscará potenciar la cadena de frío y volverán los mercados periféricos que permitan a los productores vender sus cosechas .

Brutalidad

Dicen que Gaby volvió a cometer una Cantinflada cuando aseguró que un quintal de arroz costaba 16 dólares. Por eso es que sus asesores deben obligarlo a callarse. Todavía sigue pensando en 8x4 es 40.

Dura

Dicen que los verdaderos ganadores del debate fueron José Raúl Mulino y Maribel Gordon. No fueron a perder su tiempo y trascendieron más los videos sobre las propuestas para el agro del partido RM que la cantaleta de anoche. Adivinen NO VAN…