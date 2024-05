En aprietos

La AMP también está en corredera porque las nuevas plataformas digitales que contrató para el registro y certificaciones de barcos no funcionan o no cumplen con el pliego de lo que se licitó. La dirección de marina mercante hace todo lo posible para tratar de maquillar este problema. Pero los técnicos no quieren ser cómplices, por lo que se ve venir por esos lados.

En aprietos II

La AMP habría comprometido al Estado a pagar millones de dólares por un servicio tecnológico que ahora no cumple con lo que se necesitaba para el registro, la certificación y el gestor documental. Croem aparece como la clave de todo.

Aterrador

Se conoció que se viene un escándalo con las audiencias que están programando los juzgados de familia en Colón, donde hay madres que han sido separadas de sus hijos sin justificación de fondo. Se viene una investigación de fondo por malas conductas.

Torre Fendi

Los otros funcionarios que también viven en la exclusiva Torre Fendi son el ex de la AIG y el director de la entidad de compras de la era Nito. Ambos son vecinos del ex director de Pandeportes. El contralor tendrá muchos casos de fortunas por justificar.

Abuso

Dicen que una Comisionada de la Policía Nacional, mantiene a varias unidades de esa institución haciéndole trabajos personales en su residencia. Pagué de su bolsillo y no sea abusiva. Investiguen y me avisan.

Batalla

Dicen que el que demandó las elecciones en el Circuito 8-4, fue el candidato a diputado por Realizando Metas, Alejandro Pérez. Asegura que no le van a robar su curul.