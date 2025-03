Espera

Ahora que se acabó la farsa del Carnaval, los inquilinos de la Corte Suprema no tienen ninguna excusa, si es que la había, para quitarle las telarañas al caso del Loco Mayor, que suficiente paciencia ha tenido para esperar por una decisión. ¿Cuánto más debe esperar?

Palabrería

El honorable que viajaba en metro ha quedado en medio de un topón y no precisamente del Carnaval. Ya no sabe ni cómo defender sus posturas para quedar bien con Dios y con el diablo. Mejor siga trabajando.

Festival

El buen trabajo se reconoce y eso es lo que ha hecho, apartado de banderas políticas, el honorable de los aviones, al reconocer que el mejor Carnaval de la City y posiblemente del país, este año lo tuvo el circuito 8-3 con el Festival Carnavalístico.

Basura

La belleza de la Calzada de Amador contrasta con la basura que aflora entre el mar. Está bien que la recolección de la basura es un problema, pero la ciudadanía también debe poner de su parte y no ensuciar este lugar turístico.

Sensatez

En medio de un momento tan importante como el debate a las reformas de la CSS, no están de más los llamados a la sensatez. Buena la directa que le dio el honorable del este al sindicato rojo. No alinearse con ellos no significa traición a la Patria.

Seguridad

Los Carnavales terminaron sin mayores incidentes, lo que refleja por una parte el buen comportamiento de la ciudadanía, y por el otro el trabajo de los estamentos de seguridad. ¡Tenga cuidado durante el retorno!