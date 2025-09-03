Recorderis

Si "Nito" y "4x8=40" pensaron que iban a pasar agachados con el despilfarro que hicieron en pandemia se jodieron. En la cueva de la 5 de mayo pidieron celeridad para el proyecto de ley que busca investigarlos. ¡Ataja!

Contradicción

Por los lados de Conusi andan pidiendo ya que se instale la comisión de salario mínimo, pero se les olvida que hasta hace poco andaban aupando huelgas y manifestaciones. ¡Para cobrar hay que trabajar!

Resocialización

"La Esmeralda" va viento en popa. Se espera que en los primeros meses de 2026 las privadas de libertad ya puedan estar en un centro de reclusión más moderno que les permita completar su resocialización. ¡Más bien!

Cuidado

Pele el ojo. Datos indican que el 35% de las personas atendidas, entre marzo y julio de este año, en una clínica especializada en salud sexual fueron diagnosticadas con una ITS. ¡Vaya por la sombrita!

Boletas

El reciente feminicidio en La Chorrera, tan solo horas después de que la víctima recibiera una boleta de protección desnuda la ineficacia de estas herramientas. ¡Se necesitan medidas más robustas!

Respaldo

Los moradores de Donoso hablaron alto y claro sobre la próxima auditoría que realizará MiAmbiente a la mina. Dicen que los problemas socioeconómicos los están asfixiando. ¡Para mañana es tarde!