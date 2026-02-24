Cañones

Me cuentan que el fallo de la Tremenda Corte no se había ni terminado de publicar en Gaceta y ya los impolutos enfilaban los cañones. Parece que su filosofía es palo porque sí y palo porque no.

Contrato

Otros que están con migraña con el tema de los puertos son los de Serviestiba, cuya planilla es más grande que la de la propia PPC. Desde el palacio les tienen el ojo puesto para que haya un contrato más equitativo.

UTP

Los que ya se preparan para ayudar con los inventarios y avalúos del equipo de los puertos son los de la UTP. Le darán la mano a la AMP con la tarea para que el Estado avance hacia una compensación justa.

Lujo

Dicen que un hotel 5 estrellas se le queda corto a las instalaciones de la AMP. De seguro Norielito pensaba que los puestos son eternos o tenía el edificio como su finca personal. ¡Allí lo que sobra es lujo!

Comadres

Se nota que Isolda tenía bien alineadas sus fichas, que la "morcilla" no dudó en salir en defensa de la mayor, que no es perito ni contable. Mínimo son comadres. ¡Dios las crea y el diablo las junta!

Testigos

Siguiendo con Jodebrecht, resulta que ahora es culpa de los defensores que los testigos desaparecidos no hayan comparecido. ¿Qué conveniente, no? Así quién no sostiene una teoría chueca.