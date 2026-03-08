Matraqueo

Me cuenta un sapo que la aseguradora que le dice "is a la vida" está involucrada en el tema de los créditos ficticios de la DGI. Al parecer matraqueba duro, duro en contubernio con los del Arco. ¡Padre Santísimo!

Sopa

Y hablando de sapos, me dicen que Tejeira soltó toda la sopa sobre cómo operaba el entramado mágico entre los que le dicen "is a la vida" y Arco. Allí nadie verificaba nada y lo peor, los incentivos no han sido revertidos y son de origen espurio.

¡Cuidado!

Me cuenta un soplón que por los lados de las 'glorias del deporte' hay un revolú, al parecer hay usurpación de poder y persecución contra una supervisora de trayectoria en temas de salud. Me informan que estos hechos ya han sido denunciados. ¿Qué estarán escondiendo los autores de estas patrañas? ¡Cuidado con la salud de los atletas!

Respuesta

Los viajes que realiza la Primera Dama junto al Jefe de Estado han venido causando ronchas en algunos, y ella les respondió a sus "haters" en relación a este tema, ya pueden respirar tranquilos, pues aunque no tuviese el cargo, ella lo acompaña simplemente porque es su esposa.

Protección

La entidad encargada del sector laboral dio un paso en contra del trabajo infantil. Aunque algunos digan que los niños podrían seguir en lo mismo, se dio un llamado firme en estos casos.

Así no se puede

Tras la participación del presi en el encuentro en EE.UU. hay gente que está enojada y que consideran que ese fue "un viaje más", ellos son los verdaderos "no hacen, ni dejan hacer".