Memoria

Me dice un sapo que Isolda no anda de buen humor. Eso de que sus chanchullos sigan fresquitos en el recuerdo colectivo la tiene con la presión alta. Confirmó que el panameño no tiene memoria corta na'.

Libros

Dice otro soplón que no es casualidad de que a Isolda y a su jefecito le hayan ya dedicado dos libros. Aunque a este paso parece que será necesario llenar una biblioteca para que haya acciones verdaderas.

Manos

Me cuenta un metiche que ahora Juan Cantina no sabe cómo lavarse las manos con el tema del bioetanol. La tía Eunecia le aconseja frentear y no cambiar de opinión según la conveniencia del momento.

Trabajo

Un vidajena me comenta que la percepción en torno a Bolota ha cambiado a su favor en los últimos meses. Mientras los demás mantienen un guion de ataque, el C3 está enfocado en trabajar por la "people".

Mercado

Dice la tía Mayín que Nito y el Tortugón no merecen volver a administrar ni un mercado. Dejaron miles de expedientes sin firmar, mientras la gente esperaba por su proceso de nacionalización. ¡Bárbaros!

Bochorno

Qué vergüenza que el béisbol mayor genere titulares por la pelea ocurrida entre santeños y veragüenses y no por hacer jugadas al estilo de las grandes ligas. ¡Ya como que están viejos para eso!