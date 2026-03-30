Agresor de Yeison Austin podría recibir una sanción de 6 a 10 años

El agresor del beisbolista santeño Yeison Austin, quien recibió un batazo en la cabeza durante un partido del Campeonato Mayor de Béisbol, podría recibir una sanción entre seis y diez años de cárcel, así lo aseveró el abogado Ángelo Madrid.

La reacción de Madrid se dieron en el programa Reporte Estelar de Kw Continente a propósito de la pelea que protagonizaron jugadores de Los santos y Veraguas durante un partido disputado en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

"Si existe agravantes hay sanciones de 6 a 10 años si se dan por incapacidad permanente o por cualquier situación incurable", dijo.

"De por sí esta persona que está en el hospital tiene que trabajar no puede entrar, y se puede vincular con una imposible imputación", subrayó.

Añadió además que esta agresión acarrea consecuencias de carácter económico.

Señaló que en este caso las lesiones se tiene que ver hacia el futuro por las consecuencias que pudiera sufrir el jugador.

"Allí cabe una circunstancia de presentar una querella penal a fin de que sí se da algún tipo de lesión a futuro, cosa que hay que verificar a través del Instituto de Medicina Legal o por fuentes privadas, a fin de que si se producen y se acredita más de 30 días de lesión pueda darse un tipo de sanción contra la persona que agredió", expresó.

Para Madrid deja mucho que desear el liderazgo de la dirigencia de ambas novenas en las casetas.

Por otra parte hay que recordar que en ese coliseo no había presencia policial, ya que sus servicios no habrían sido requeridos por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), organizador del torneo.

No obstante, la Policía confirmó la aprehensión del presunto agresor, quien habría utilizado un bate de béisbol durante la pelea.

"Esto es un espectáculo público y es una noticia criminis por lo menos debe haber un informe policial y una investigación del Ministerio Público", sentenció Madrid.

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Austin fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud a Chitré donde recibió atención prehospitalaria y donde se determinó un traumatismo craneoencefálico y herida abierta en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, el jugador fue posteriormente trasladado al Hospital Gustavo Nelson Collado, donde se le realizó una tomografía (CAT) y evaluación por el servicio de neurocirugía.