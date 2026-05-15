Panamá dejó de percibir $3,500 millones tras el cese de operaciones de Cobre Panamá

Unos 3,500 millones de dólares es lo que Panamá ha dejado de percibir desde el cese de la mina de cobre en Donoso. Así lo reveló el informe de transparencia de First Quantum Minerals, compañía radicada en Canadá, que incluye en esa cifra aproximadamente 1,100 millones en impuestos y regalías.

En su informe, First Quantum Minerals indicó que en el 2025 contribuyó con $4,100 millones en las diferentes jurisdicciones en las que opera y asegura que, de haber mantenido sus operaciones en Panamá, habría contribuido con al menos $1,800 millones a la economía local.

La cifra incluye más de $600 millones en ingresos gubernamentales, más de $250 millones en salarios y casi $930 millones en compras locales.

Desde que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., la mina se ha mantenido en modo de preservación y gestión.

Sin embargo, en el 2025 Panamá facturó 312 millones de dólares producto del envío de 122,520 toneladas métricas secas de concentrado de cobre previamente extraído de la mina.

En su momento, Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias (MICI), explicó que las regalías que pagará Minera Panamá por el concentrado de cobre se basan en el contrato 406, vigente cuando ese material se procesó.

Por otra parte, el director financiero de la empresa, Ryan MacWilliam, afirmó que las actividades de preservación de la mina mantienen a unos 1,700 empleados y contratistas, lo que, según dijo, representa $107 millones en compras y cerca de 30 millones de dólares en pagos de regalías por las exportaciones de concentrado.

De momento, la empresa y el gobierno de José Raúl Mulino mantienen conversaciones sobre el futuro de la mina y una posible "solución duradera" que permita reiniciar el proyecto bajo estándares ambientales y sociales responsables.

