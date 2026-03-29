Fedebeis suspende a peloteros de Veraguas y Los Santos por la trifulca en partido de béisbol

La Federación Panameña de Béísbol (Fedebeis), anunció suspensiones para peloteros de Veraguas y Los Santos, por la trifulca ocurrida el pasado sábado en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

La Fedebeis sostiene que habrán dos (2) partidos de supensión para el director de Veraguas, Abdiel Ramos, como también para sus jugadores Erick Murdock, Ricardo Corcho, Arlfredo Aldarete y Jesús Aizprúa.

Por Los Santos tienen dos (2) juegos de suspensió. José Gómez e Isamel Velasco.

De igual manera, la Fedebeis, en un comunicado agrega que se acogerá a un plazo de 48 horas, para dictaminar un fallo final en realación a los hechos del pasado sábado.

Según los hechos, el partido del pasado sábado lo ganaba Veraguas por 5-0 ante Los Santos en el cuarto episodio, según versiones de los presentes hubo discusión entre los jugadores, directores en el terreno de juego y se vaciaron las bancas de ambos equipos. La trifulca se trasladó a las gradas, donde habían familiares de los peloteros y con ello llegaron las peleas.

En medio del caos, al menos dos jugadores resultaron heridos, uno de ellos el pelotero santeño Yeison Austin, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza tras recibir un batazo.

Ambulancias del Ministerio de Salud brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al afectado a recibir atención en Chitré, donde se determinó un traumatismo craneoencefálico y herida abierta en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, el jugador fue posteriormente trasladado al hospital Gustavo Nelson Collado, donde se le realizó una tomografía (CAT) y evaluación por el servicio de neurocirugía.

El segundo pelotero presentaba trauma en la mano derecha, con hematoma en el dedo meñique.

Tras los hechos, la Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión del presunto agresor, quien habría utilizado un bate de béisbol durante la pelea.

La afición exige seguridad, pero la Policía Nacional en un comunicado, reveló que "la institución no fue contactada por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en este coliseo deportivo durante el partido del 28 de marzo".

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Mientras la Fedebeis sostiene en un comunicado, que el partido queda bajo la figura de "suspendido", que realizará las investigaciones y que una vez culminen las mismas, llegarán las sanciones.