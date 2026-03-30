Entregan primer lote de placas vehiculares del quinquenio 2026-2030

El Centro Vocacional Chapala entregó al Municipio de Panamá el primer lote de placas vehiculares correspondientes al quinquenio 2026-2030, con un total de 19,940 unidades.

En el acto estuvo presente el director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, quien supervisó la primera entrega de las placas.

"Luego de un gran trabajo por parte de Chapala, se realiza esta entrega. Estamos supervisando de cerca este proceso para garantizar que los contribuyentes y las agencias de autos cuenten con sus placas", señaló el director.

De acuerdo con la ATTTT, este lote inicial está compuesto por placas para automóviles de primer ingreso (ventas en agencias), cubriendo la demanda proyectada para el primer trimestre del año 2026.

La entidad informó que la distribución a los demás municipios de la República se realizará de manera progresiva y organizada durante las próximas semanas para normalizar el servicio en todo el territorio.

Con esta entrega, la ATTT activa el proceso de actualización del parque automotriz y reafirma su misión de normalizar la entrega de placas a nivel nacional, garantizando que cada propietario cuente con su identificación reglamentaria en el menor tiempo posible.