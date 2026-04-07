Fuerte

Otra vez la alcaldesa "TikToker" volvió a sonar en las redes sociales. Un grupo nuevamente le pide el dinero de sus prestaciones, pues le recordaron que ellos no fueron botellas. ¡Santo! Y es que por ahí dicen que la máxima autoridad de San Miguelito le da una que otra tajada a un par de conocidos.

Con cuidado

Ayer cuando abrieron de forma parcial "El puente del mundo, corazón del universo", los confiados cruzaron. Bueno entiendo su necesidad de llegar a casa.

Aprovechados

Y los que no desaprovecharon el mal ajeno, fueron algunos transportistas. ¿Qué es eso de subirle el pasaje a los usuarios? Se pasan, las autoridades tenían que ser más enérgicos. ¡Atrevidos!

No lo sé

La tía de la universidad de Tierras Altas supuestamente la "hackearon". No lo sé, algo no me convence en esta ecuación. Espero haya resuelto el asunto y no "estafen" a nadie.

Triste

El incidente ocurrido el lunes no solo dejó luto, también dejó al descubierto el mal manejo que se da en algunas empresas en cuanto a los permisos de los trabajadores extranjeros. Una falla "grave" como dice la jefa de la cartera de trabajo.

Mira tú

A "El Loco" no se le pasa una y salió al paso a revelar anomalías en concesión del operador donde se produjo la explosión. Solo que nos dejo a medio palo, "tío" suelte toda la sopa, no deje al pueblo con la espinita. Tal vez venga una segunda parte.