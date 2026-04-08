Migración reporta deportación y expulsión de 56 colombianos

Unos 56 ciudadanos colombianos fueron deportados y expulsados hacia Medellín, Colombia en cumplimiento de la normativa migratoria panameña, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Según Migración estos ciudadanos expulsados mantenían antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos: tráfico internacional de drogas, homicidio agravado, fabricación, porte y tráfico de armas, por reingreso de manera irregular a Panamá, delitos asociados a la extorsión, usos de documentación falsa, hurtos automotores, recepción y estafa entre otros.

Del total de personas trasladadas 35 fueron deportadas por incumplimiento a la ley migratoria, y 21 expulsadas, asimismo 49 corresponden al sexo masculino y 7 al femenino.

Desde el inicio de esta administración se ha expulsado uno s 3,160 extranjeros, asegura la institución.

La operación de retorno se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert y forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, el cual establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley.

