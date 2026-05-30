Declaran culpables a 12 presos por masacre de La Joyita ocurrida en 2019

Un jurado de conciencia declaró culpables a 12 ciudadanos, en calidad de autores, por los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de 13 personas y por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa de 11 personas más, por un hecho registrado en el Centro Penitenciario La Joyita en diciembre de 2019.

El veredicto fue impulsado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidios/Femicidios del área metropolitana.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019, en horas de la tarde, en el Centro Penitenciario La Joyita, específicamente en el Pabellón 14, cuando los acusados arremetieron en contra de otro grupo de internos que también se encontraban recluidos en dicho pabellón.

Las pesquisas indican que los atacantes realizaron múltiples detonaciones con proyectil de arma de fuego, logrando impactar a varias víctimas. También utilizaron armas punzocortantes para agredir a otros internos.

Como consecuencia, 13 reos murieron y 11 resultaron heridos. Y se puso en peligro a decenas de reclusos que se disponían a salir de ese pabellón.

El juicio por este caso se extendió por unas tres semanas.