Autoridades nacionales y locales del distrito de Portobelo en la Costa Arriba de Colón mantienen una coordinación permanente que incluye inspecciones y reuniones de seguimiento en proyectos sociales, turísticos y estructurales.

Las supervisiones son desarrolladas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Secretaría de Metas Presidenciales y la alcaldía de Portobelo.

Estas incursiones permiten a las autoridades revisar de primera mano el estatus de varios proyectos de alto impacto para la región, liderados por los ministerios de Cultura (MiCultura), Ambiente (MiAmbiente) y el Miviot.

Entre ellos, destaca la gestión y planificación de una obra habitacional que beneficiará directamente a 122 familias colonenses y se prevé financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el Miviot.

Los trabajos se concentran en la restauración de la Iglesia de San Felipe de Portobelo (declarada monumento histórico nacional), la Capilla San Juan de Dios, el histórico Fuerte de San Jerónimo y el nuevo Complejo Deportivo Portobelo “Silka Ceballos”, infraestructura que se encuentra próxima a ser entregada para el beneficio de la juventud y los atletas de la comunidad.