Personal operativo del Ministerio de Obras Públicas en Colón, realizó una jornada de limpieza en el sistema pluvial, con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones y prevenir inundaciones en la ciudad de Colón, en la estación de bombeo pluvial ubicada en Calle 16.

Durante la jornada se extrajo una considerable cantidad de desechos, entre ellos troncos, llantas y otros residuos sólidos que afectan el funcionamiento de las bombas.

Las autoridades destacaron que actualmente la estación opera al 100 %, lo que garantiza una respuesta eficiente para el manejo de las aguas pluviales y la protección de las comunidades ante posibles inundaciones.

Asimismo, también se retiró gran cantidad de basura acumulada en distintas estaciones de bombeo de la provincia mediante el uso de camiones de apoyo, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento y limpieza.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la limpieza de la ciudad, depositando la basura en los lugares adecuados y evitando arrojar desperdicios en las calles, ya que estos terminan obstruyendo el sistema de drenaje y causando daños en los equipos de bombeo.