Linares recalca que el gobierno prioriza la producción nacional

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, destacó el compromiso del Gobierno Nacional de proteger la producción local y a los productores durante la celebración del Día Internacional de la Papa, evento que tuvo lugar en la Estación Experimental del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) en Cerro Punta, provincia de Chiriquí.

​Bajo el lema “Innovación, Investigación y Desarrollo para un Futuro Sostenible”, el jefe de la cartera agropecuaria dijo sentirse muy orgulloso de estar allí. "Quiero decirles que cuentan con todo el apoyo del Ministerio y del presidente José Raúl Mulino, quien está muy cerca del sector agropecuario".

​Durante su intervención, el ministro Linares resaltó la importancia que representa el sector productivo para el país, al señalar que "nuestros productores nacionales, ustedes de papa, sobre todo los pequeños y medianos productores, son nuestra prioridad". Cada país, cada región tiene derecho a proteger a sus productores igual que lo tenemos nosotros, y lo vamos a hacer".

​Asimismo, el titular del MIDA se refirió a los desafíos climáticos y comerciales que impactan la actividad. Al respecto, señaló que se pueden resolver con una mejor comunicación, por lo que reiteró todo el apoyo del Gobierno, del Ministerio y de su persona para lograrlo.

​La licenciada Miriam Vásquez de Ortega, directora general nacional encargada del IDIAP, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció especialmente la participación de los técnicos, las casas comerciales y los estudiantes de la primera generación del bachillerato agropecuario del Instituto Bilingüe Pauletino.

El ministro Linares también fue testigo de la firma del Memorando de Entendimiento entre el IDIAP, Cultivos Selectos y Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas de Panamá

​El encuentro continuó con un programa académico que incluyó ponencias científicas sobre la promoción de semillas certificadas financiadas por FONTAGRO, el pronóstico climático frente al fenómeno de El Niño para el cuatrimestre de mayo a agosto, el uso de teledetección para la agricultura de precisión y los resultados de las prospecciones fitosanitarias en las Tierras Altas.

​La jornada concluyó con un reconocimiento especial a los productores locales Mila Batinovich, Ricardo Vega y familia, Roberto Rodríguez, las hermanas Rosany y Elianis Castillo, y los hermanos Abdiel y Vidal Caballero, además del agradecimiento a las empresas aliadas del sector.

La actividad contó con el respaldo y la participación de personal técnico de la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla, la Dirección de Agricultura, el IDIAP, entre otras instituciones del sector público agrícola.