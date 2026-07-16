Tren Interoceánico en México no descarriló, asegura la presidenta Sheinbaum

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), la ambiciosa megaobra ferroviaria e industrial con la que México busca competir directamente como alternativa logística al Canal de Panamá, vuelve a estar bajo el escrutinio técnico y político. Este jueves 16 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, restó gravedad al percance registrado por un tren de carga en el estado de Oaxaca, asegurando que no se trató de un "descarrilamiento" formal.

El incidente, ocurrido durante la madrugada del martes en la Línea Z de la red ferroviaria, involucró la salida parcial de la vía de una locomotora y varios vagones cargados de mercancía. La mandataria explicó detalladamente el suceso en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

"Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones", señaló la gobernante mexicana.

La Marina activa protocolos de contingencia

La Secretaría de Marina (Semar), la institución militar a la que el Gobierno de México encomendó el control, resguardo y operación comercial del corredor interoceánico, emitió un reporte técnico para llevar tranquilidad a los mercados y operadores logísticos internacionales:

El percance, localizado en la jurisdicción del municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, no provocó heridos ni pérdidas humanas.

Equipos de ingenieros y operarios de la Marina activaron grúas y protocolos de seguridad para encarrilar la maquinaria pesada, reparar el tramo de vía afectado y restablecer el flujo continuo de transporte de carga pesada.

Sombras sobre la seguridad: El fantasma de la tragedia de 2024

A pesar del esfuerzo del Ejecutivo mexicano por calificar el evento como un simple "incidente", la zona geográfica donde ocurrió el percance despierta profundas susceptibilidades en la opinión pública de la región. El percance se registró exactamente en la misma demarcación donde en diciembre de 2024 se produjo el peor siniestro ferroviario en la historia del megaproyecto.

En aquella ocasión, un tren de pasajeros se descarriló de forma catastrófica, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas. Aunque el peritaje oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) de México concluyó en abril de 2025 que el accidente se debió a una negligencia y exceso de velocidad de la tripulación y no a fallas estructurales en las vías, el servicio de pasajeros continúa suspendido desde entonces.

Un proyecto estratégico en la mira de los inversionistas globales

El Corredor del Istmo de Tehuantepec es una de las mayores apuestas de integración comercial en el continente, diseñada originalmente bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Su objetivo es conectar los puertos de Salina Cruz (en el Pacífico) y Coatzacoalcos (en el Golfo de México/Atlántico) mediante una red de ferrocarriles y parques industriales ("polos de desarrollo") que funcionen como un "Canal de Panamá seco".

Para recuperar la confianza de las navieras y corporaciones internacionales, Sheinbaum anunció que el Gobierno mexicano evalúa un informe de auditoría externa:

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El incidente añade presión a las ambiciones mexicanas de posicionarse rápidamente como un competidor confiable frente a la vía interoceánica panameña.

Mientras Panamá impulsa megaproyectos de inversión hídrica y logística por el orden de los 8,500 millones de dólares, el corredor mexicano lucha por certificar sus estándares internacionales de seguridad operativa y confiabilidad de tránsito ante los gigantes del transporte multimodal global.