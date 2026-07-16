Billeteros apoyan ley contra lotería clandestina, pero exigen modernizar la LNB para frenar quiebra del sector

La crisis de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) va mucho más allá de la persecución policial a las apuestas ilegales. Diversos gremios de billeteros del país han salido a respaldar públicamente el proyecto de ley que busca endurecer las medidas contra la lotería clandestina.

Sin embargo, los vendedores advierten que la represión penal no resolverá el problema de raíz si la LNB no atraviesa una profunda transformación institucional y tecnológica.

El sector se encuentra en un punto de asfixia económica. Según los voceros de los billeteros, la falta de capacidad de la LNB para competir en el entorno digital ha dejado el camino libre a las redes clandestinas de apuestas, que operan con total agilidad desde dispositivos móviles.

Números en rojo: La devolución supera el 50%

El impacto de las redes de apuestas ilegales en los ingresos de las familias que dependen de la venta de chances y billetes es severo. Alfredo Sosa, uno de los voceros principales del gremio de billeteros, advirtió en una entrevista para TVN que la venta informal se disparó tras la pandemia de COVID-19 y que actualmente la situación financiera de los billeteros tradicionales es crítica.

Los billeteros registran actualmente más del 50% de devolución de su producto asignado, lo que significa que más de la mitad de los billetes oficiales se quedan sin vender y regresan a la institución.

Mientras la LNB exige transacciones físicas y efectivo, las redes clandestinas captan clientes mediante transferencias electrónicas directas, entregando premios de forma inmediata y sin retención de impuestos.

Lotería Nacional de Beneficencia vs. Redes Clandestinas

Para entender por qué la ley contra el juego ilegal es insuficiente por sí sola, el gremio señala las enormes asimetrías operativas que existen entre el sistema oficial del Estado y las redes clandestinas que operan al margen de la ley.

Un punto polémico abordado por los vendedores es la línea divisoria entre el juego clandestino y lo que en la calle se conoce como "reventa" o venta de "one-to-one" (casados). Aunque el público general suele quejarse de esta práctica —que obliga al comprador a adquirir un número que no desea para poder llevarse el de su preferencia—, los billeteros defendieron la dinámica comercial tradicional.

Aseguran que estas prácticas responden a la necesidad de equilibrar las pérdidas del inventario que la propia LNB no les permite devolver con facilidad, y pidieron a las autoridades y a la opinión pública no confundir estas estrategias de venta con las operaciones las apuestas ilegales, las cuales no aportan ningún tipo de beneficio social ni fiscal al país.

Los billeteros insisten en que la solución no es solo punitiva. Para salvar la institución, la LNB debe actualizar con urgencia sus métodos de pago, flexibilizar la devolución de libretas y permitir que los propios billeteros autorizados cuenten con herramientas tecnológicas para captar clientes en el mercado digital de forma legal.