MiAmbiente rescata y reubica a una zarigüeya con sus crías en Barrio Colón de La Chorrera

Técnicos de la sección de Área Protegida y Biodiversidad junto a guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de la dirección regional de Panamá Oeste ejecutaron con éxito el rescate y posterior reubicación de una zarigüeya adulta hembra (Didelphis marsupialis) que se encontraba acompañada de sus dos crías juveniles.

El operativo se activó gracias al reporte oportuno de residentes de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera. Los animales fueron localizados en la vía principal de El Torno, justo enfrente de las instalaciones del Colegio Moisés Castillo Ocaña (MCO), un área de alta circulación vehicular y peatonal que ponía en inminente peligro la vida de los ejemplares.

Manejo seguro y marco legal de protección de fauna

El procedimiento de captura y resguardo fue ejecutado por los técnicos especialistas Jean Peñaloza, Robin Gutiérrez y Geraldo Aizprúa, quienes aplicaron los protocolos internacionales de manejo de marsupiales para garantizar que ni la madre ni las crías sufrieran daños físicos o estrés severo durante el traslado.

La intervención del personal de MiAmbiente se sustenta en el marco jurídico del país: Ley 24 del 7 de junio de 1995.Esta legislación establece que la vida silvestre es parte del patrimonio natural de la República de Panamá y declara de interés público su conservación, protección, restauración y propagación, delegando en el Ministerio de Ambiente la custodia de los ejemplares en riesgo.

Reubicación en el Polígono de Tiro de Emperador y Balboa Oeste

Tras certificar que los tres ejemplares se encontraban en óptimas condiciones de salud y no presentaban heridas, el equipo técnico procedió con su liberación inmediata en un entorno seguro y alejado de las zonas residenciales:

El Destino de liberación: Bosques secundarios del Polígono de Tiro de Emperador y Balboa Oeste, localizados en el distrito de Arraiján.

Según la institución, esta zona boscosa ofrece abundante cobertura forestal, fuentes de agua naturales y nula presencia de tráfico urbano, lo que provee el escenario idóneo para que la madre continúe con el desarrollo y la crianza de sus dos juveniles de forma silvestre.

Importancia ecológica de la zarigüeya

Conocidas popularmente en Panamá como "zorras" o zarigüeyas, estos animales desempeñan un rol crucial en el equilibrio de los ecosistemas urbanos y boscosos:

Las autoridades regionales de MiAmbiente reiteraron el llamado a la población de Panamá Oeste a evitar ataques o agresiones físicas contra estos marsupiales e instaron a continuar utilizando los canales de reporte ciudadano para que el personal calificado se encargue de las reubicaciones de forma científica y segura.