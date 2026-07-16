Unidades del Senafront asisten el nacimiento de un bebé en Chiriquí

En las regiones donde las distancias y las barreras geográficas suelen dificultar el acceso rápido a los servicios de salud, la solidaridad y la preparación comunitaria salvan vidas. Así quedó demostrado el pasado lunes en la provincia de Chiriquí, cuando miembros de la Unidad de Orden Público y Acción Humanitaria (UOPAH) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se convirtieron en los héroes inesperados de una madre y su hijo en camino.

Durante un traslado de emergencia que buscaba llevar a una mujer en avanzado estado de gestación desde el sector de Paso Canoas hacia el Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles, la naturaleza se adelantó. La inminencia del parto obligó a detener la marcha en plena ruta.

Una respuesta prehospitalaria vital

Lejos de un quirófano, pero con un profundo sentido del deber y la empatía, los agentes aplicaron sus conocimientos en atención prehospitalaria y primeros auxilios. Gracias a esta rápida intervención, lograron asistir el nacimiento con éxito, garantizando condiciones seguras y la estabilización inicial de la madre y el recién nacido durante el resto del trayecto.

Al llegar al centro hospitalario, el personal médico recibió a ambos en el área de urgencias. Horas más tarde, el reporte médico trajo la mejor de las noticias: tanto la madre como el bebé se encuentran estables y bajo observación, en excelentes condiciones de salud.

Más allá de la vigilancia: La urgencia de la acción humanitaria

Este emotivo suceso pone de relieve la importancia de que los cuerpos de seguridad que operan en zonas vulnerables cuenten con formación integral en derechos humanos y asistencia humanitaria. En comunidades fronterizas, la línea entre la seguridad y el apoyo social a menudo se desdibuja, convirtiendo a estos agentes en el primer recurso de auxilio para la población.

"El llanto del recién nacido llenó de emoción a las unidades que participaron en esta misión, convirtiendo un momento de tensión en una experiencia inolvidable", destacó la entidad.

"Para estos fronterizos, el mayor honor fue convertirse en las primeras manos que recibieron y protegieron una nueva vida", añadió.