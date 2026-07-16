Operación Pandora: Capturan a presunto cabecilla del fraude de $40 millones en la DGI

La Policía Nacional capturó a un hombre señalado como uno de los presuntos cabecillas de la Operación Pandora, investigación que destapó un supuesto esquema de corrupción y fraude fiscal con una afectación a las arcas públicas estimada en B/.40 millones.

La aprehensión forma parte de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público para desarticular la red investigada por presuntas irregularidades vinculadas a la Dirección General de Ingresos (DGI).

Según las investigaciones, el entramado habría utilizado maniobras fraudulentas para afectar la recaudación tributaria del Estado, motivo por el cual las autoridades han ejecutado allanamientos, capturas y otras diligencias como parte del caso.

El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Las pesquisas continúan para establecer el alcance de la red y determinar si existen más personas involucradas en este caso de presunta corrupción y fraude fiscal que mantiene bajo investigación a varias personas.