Aeropuerto de Tocumen ampliará la Terminal 2 a costo de $208 millones

La ampliación de la Terminal 2, también conocida como Muelle Sur, del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tendrá un costo promedio de $208 millones.

Este es el precio de referencia de la licitación, que fue calculado conforme a criterios técnicos, legales y de mercado, acorde con las condiciones operativas actuales del entorno aeroportuario.

Este jueves fue subida a Panamá Compra la convocatoria del acto público de uno de los principales proyectos de la terminal internacional, precisamente, después de la puesta en funcionamiento de la Terminal 2.

Esto ocurrió hace cuatro años y, en la actualidad, los puentes de abordaje existentes han demostrado ser insuficientes frente al aumento constante en la demanda de pasajeros y vuelos, especialmente considerando las proyecciones de crecimiento para los próximos años.

Esto se admite en el pliego de cargos del proyecto, en el que se plantea la necesidad de atender más aeronaves en posiciones de contacto, lo que es crucial para mantener el flujo operativo y la competitividad del aeropuerto. En cuatro años, el aeropuerto deberá movilizar 30 millones de pasajeros.

La ampliación involucra 10 nuevas puertas de embarque más 3 del muelle actual.

Se garantizará que la infraestructura cumpla con los criterios de separación establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), asegurando así la distancia adecuada entre aeronaves para maniobras seguras y eficientes en la plataforma.



Se espera que este año el aeropuerto movilice 23 millones de pasajeros.

La terminal ha permitido aumentar la capacidad del aeropuerto, pero se necesita más para atender la demanda creciente.

En la actualidad, se están rehabilitando las principales pistas del aeropuerto internacional.

De igual forma, se remodelará la Terminal 1, la más antigua del aeropuerto.

El aeropuerto de Tocumen fue construido a finales de la década de los 40. También contempla una parte dedicada a la carga y mantenimiento.

Por tratarse de un aeropuerto internacional, el contratista deberá planificar y ejecutar los trabajos bajo criterios estrictos de compatibilidad operativa, seguridad operacional y mínima afectación al servicio aeroportuario.

En tal sentido, deberá cumplir con todas las restricciones de acceso, circulación, horarios, cierres parciales, ventanas operativas, segregación de áreas, control de personal, control de vehículos, limpieza permanente, control de objetos extraños, señalización temporal, balizamiento provisional, protección de instalaciones existentes y coordinación diaria con Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Autoridad Aeronáutica Civil, operadores aeroportuarios, aerolíneas, servicios de navegación aérea y demás actores que resulten involucrados.

Los trabajos en el área de movimiento se ejecutarán preferentemente en la franja horaria de 11 de la noche a 3:30 de la madrugada, que se podría ampliar hasta las 4:30 a.m. cuando las condiciones operativas lo permitan, coordinados con el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto.

Los trabajos de ampliación están previstos que demoren tres años y medio (42 meses) y la primera reunión con los representantes de empresas interesadas fue programada para el 7 de agosto.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En tanto, la entrega y apertura de propuestas técnicas y económica fue programada, inicialmente, para el 31 de agosto.