Camiseta de Pelé del Mundial de 1958 se vende por 4.9 millones de dólares

La prestigiosa casa de subastas Sotheby's en Nueva York adjudicó por 4.9 millones de dólares la camiseta que un joven Pelé de 17 años vistió en la final de la Copa del Mundo de Suecia 1958, consagrándose como la pieza de memorabilidad más valiosa en la historia de la carrera del astro brasileño.

Aunque la cifra final es astronómica, el martillo cerró por debajo de las expectativas iniciales de los tasadores, quienes proyectaban de manera muy optimista que la oferta ganadora rondaría los 6 millones de dólares.

La importancia de la prenda radica en el peso histórico del encuentro donde fue utilizada. Aquel 29 de junio de 1958, en el Estadio Råsunda de Solna, la selección de Brasil se vio obligada a jugar con su uniforme alternativo de color azul para no coincidir con el amarillo de los anfitriones suecos.

Al vestir esa camiseta con el legendario dorsal 10 en el reverso, Edson Arantes do Nascimento grabó su nombre en letras de oro con el récord de juventud al convirtirse en el futbolista más joven en disputar y marcar un gol en una final de la Copa del Mundo.

Además, anotó dos de los cinco goles con los que Brasil derrotó 5-2 a Suecia, asegurando la primera de las cinco estrellas mundiales que hoy ostenta la Canarinha.

"The beautiful game": El desempeño de las reliquias en el bloque de subasta

La subasta temática de Sotheby's, bautizada como "The beautiful game", congregó a coleccionistas de alta gama de todo el mundo.

No obstante, más allá del éxito individual de la camiseta de Pelé, el mercado de cromos y tarjetas de colección experimentó un comportamiento de corrección a la baja respecto a las estimaciones previas.

El mercado de cromos se enfría, pero las leyendas resisten

A diferencia de las camisetas de juego reales (match-worn), que mantuvieron un sólido apetito de inversión, los cromos históricos de colección se vendieron mayoritariamente por debajo de lo previsto por Sotheby's. El cromo de Pelé de 1958, tasado en un mínimo de $150,000, se adjudicó por $108,000, mientras que decenas de tarjetas de menor rango apenas superaron la barrera de los mil dólares.

En contraste, las reliquias de otros grandes del fútbol mantuvieron su estatus de activos de refugio. El brazalete de capitán que Diego Armando Maradona portó durante la mítica gesta de los cuartos de final de México 1986 frente a Inglaterra se alzó como el segundo lote más caro del evento, recaudando $512,000.

Asimismo, las camisetas de Lionel Messi correspondientes a su época dorada con el FC Barcelona mantuvieron un gran atractivo, destacando una de la Champions League de 2017 vendida en $217,600, acompañada por otras piezas de La Liga española que superaron con comodidad la barrera de los 100,000 dólares por unidad.