"Xopabrian" arremete contra La Prensa pero no demanda porque ni al "Cholo" Durán le pagan...

El creador de contenido panameño Brian Lutz, conocido en redes sociales como "Xopabrian", arremetió públicamente contra el diario La Prensa luego de que el medio impreso lo vinculara en una nota sobre la supuesta "ofensiva digital" que promueve la reapertura de la mina de cobre en Donoso.

A través de sus redes sociales, Lutz calificó la publicación como una "calumnia abierta" y reveló las razones por las cuales decidió no proceder legalmente contra la empresa periodística, poniendo como ejemplo el caso de la leyenda del boxeo, Roberto "Mano de Piedra" Durán.

El factor Roberto Durán: "Un sueño eterno" en los tribunales

De acuerdo con "Xopabrian", iniciar un proceso legal contra el diario ubicado en la Avenida 12 de Octubre es un desgaste innecesario de tiempo y recursos.

Para sustentar su postura, el creador de contenido aseguró que "Manos de Piedra" Durán sigue esperando recibir la indemnización de un pleito legal que le ganó al periódico por el uso inconsulto de su imagen.

"Aunque yo gane la demanda, La Prensa no me va a pagar. Mira cómo está la demanda que tiene el 'Cholo' Durán; La Prensa le tiene que pagar como $500 mil y no se lo han pagado", aseveró Lutz.

Lutz criticó que, a pesar de que el proceso legal de Durán ya cuenta con una sentencia en firme el medio lo llevó hasta casación, el pago sigue sin ejecutarse. Asimismo, tiró de ironía al señalar que el periódico no publica sus propios impagos ni realiza investigaciones a fondo sobre sus procesos judiciales pendientes.

Señalamientos de falta de rigor periodístico

El creador de contenido también denunció una severa falta de contraste y verificación por parte del equipo de redacción de La Prensa al momento de elaborar el reportaje sobre la mina de Donoso.

Lutz aseguró que ni la periodista que redactó la nota ni ningún miembro de la organización se comunicó con él para verificar la información o solicitar su versión de los hechos.

"No me llamaron, no me pidieron mi número de teléfono, no me mandaron un DM", puntualizó, defendiendo que el contenido de investigación que él comparte en sus plataformas cuenta con "pruebas" sólidas para protegerse de repercusiones legales.

Aunque afirmó haber recibido ofertas de firmas de abogados dispuestas a representarlo en una demanda por calumnia, reiteró que no dispone de los recursos financieros ni del tiempo para enfrentar el dilatado aparato legal del periódico.