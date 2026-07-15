Campeonato Nacional de Béisbol U23 inicia con todo

El Campeonato Nacional de Beísbol U23 arranca este jueves 16 de julio (hoy) con la participación de tres partidos en diferentes sedes.

El torneo se pone en marcha con el juego entre la preselección nacional U18 y el equipo de Azuero, teniendo como sede el estadio de béisbol de la Academia Mariano Rivera desde las 7:00 p.m.

Por su lado, Panamá Metro recibe a Oeste en el estadio Rod Carew y en el estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera, Coclé se mide a Occidente, esos partidos también son a las 7:00 p.m.

El preseleccionado panameño de béisbol U18, que dirige Rodrigo Merón, participará como invitado en el Campeonato Nacional U23, como parte de su preparación de cara al Premundial que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana

Merón, estará acompañado en el cuerpo técnico por Sebastián Arroyo de gran experiencia en el béisbol profesional, Herman Montero e Isaías Velasquez.