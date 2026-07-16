Operación Harpía: PGN y Policía Nacional capturan a siete sospechosos de pandillerismo

Siete personas supuestamente vinculadas a delitos de pandillerismo fueron aprehendidas a través de la operación Harpía que desarrolló la Procuraduría General de la Nación (PGN) en diversas zonas del distrito de San Miguelito.

En el operativo participaron la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

La principal diligencia se realizó en el Valle de Urraca, donde las autoridades hallaron un fusil y presunta sustancia ilícita, elementos que serán incluidos en la investigación.

Según la PGN, con esta operación se busca desarticular un grupo criminal al que se le atribuyen varios delitos cometidos en 2025 y 2026, así como el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de drogas.

Los supuestos integrantes de esta organización criminal utilizaban la violencia física, amenazas de muerte y hostigamiento contra menores de edad del sector para obligarlos y coaccionarlos a ingresar a las filas del grupo delictivo.

En las próximas horas, los siete aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías, quien dictará las medidas cautelares correspondientes.