¿La faja realmente quema grasa? La verdad científica que las marcas no quieren que sepas

Si estás buscando la fórmula secreta para deshacerte exclusivamente de la grasa del abdomen, es muy probable que te hayas topado con anuncios de fajas "reductoras", geles quemagrasas o retos de mil abdominales al día. La promesa es tentadora: sudar la gota gorda en una zona específica para ver brotar los cuadritos mágicamente.

Sin embargo, el cuerpo humano no funciona como un menú a la carta. A continuación, desarmamos el mito de la pérdida de grasa localizada y te explicamos por qué las fajas hacen de todo, menos ayudarte a perder grasa real.

El gran mito de la quema de grasa localizada

Desde una perspectiva biológica, es fisiológicamente imposible elegir de qué parte del cuerpo oxidamos grasa.

Cuando tu cuerpo necesita energía y recurre a sus reservas de tejido adiposo, lo hace a nivel sistémico. El proceso funciona así:

Las hormonas (como la adrenalina) viajan por el torrente sanguíneo.

Envían la señal a las células grasas de todo el cuerpo para que liberen ácidos grasos.

El torrente sanguíneo transporta estos ácidos grasos hacia los músculos para ser quemados como combustible.

Hacer miles de abdominales fortalecerá el músculo que está debajo de la grasa, pero no obligará a las células grasas del abdomen a vaciarse primero. La genética, las hormonas y el sexo biológico son los que deciden en qué zonas almacenas grasa primero y de cuáles se retira al final.

Desmontando el mito de las fajas reductoras

Las fajas moldeadoras, térmicas o de neopreno prometen "licuar" la grasa abdominal mediante el calor y la compresión. Sin embargo, la realidad detrás de su funcionamiento es muy distinta:

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Sudar no es quemar grasa (es solo deshidratarse).

La función del sudor es regular la temperatura corporal, no derretir lípidos. Cuando te quitas una faja térmica y ves la zona empapada, lo que has perdido es agua y electrolitos, no tejido adiposo. En cuanto te hidrates de nuevo, recuperarás ese volumen de inmediato.

Atrofia muscular y debilidad en el "core"

Tu abdomen y tu espalda baja tienen su propia "faja" natural: el transverso del abdomen y los músculos erectores de la columna. Al delegar la función de soporte a una faja externa de forma constante, estos músculos dejan de trabajar, se debilitan y se atrofian, lo que a la larga aumenta el riesgo de sufrir dolores de espalda y lesiones.

Compresión de órganos y problemas digestivos

Apretar excesivamente la cavidad abdominal desplaza los órganos internos. Esto puede provocar reflujo gastroesofágico, dificultades respiratorias (al impedir la expansión completa del diafragma) y una mala circulación sanguínea en la zona.

Cómo reducir la grasa abdominal de forma real (y científica)

Para reducir el porcentaje de grasa en el abdomen de manera sostenible, debes enfocarte en estrategias globales que fuercen a tu cuerpo a utilizar sus reservas de energía:

El déficit calórico controlado

La única manera de perder grasa es consumir menos calorías de las que tu cuerpo gasta en su día a día. No necesitas pasar hambre; basta con priorizar alimentos densos en nutrientes, proteínas de calidad y vegetales que te mantengan saciado.

Entrenamiento de fuerza sobre el cardio infinito

Aunque correr o hacer elíptica quema calorías, el entrenamiento con pesas o de resistencia muscular es el verdadero rey de la recomposición corporal. Construir masa muscular activa tu metabolismo basal, haciendo que quemes más energía incluso cuando estás en reposo.

Control del estrés y descanso óptimo

La grasa abdominal (especialmente la visceral, que rodea los órganos) está íntimamente ligada al cortisol, la hormona del estrés. Dormir menos de 7 horas o vivir en un estado de alerta constante eleva el cortisol, lo que le indica a tu cuerpo que debe almacenar grasa prioritariamente en la zona del abdomen.

Contenido generado con IA