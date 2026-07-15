Panamá refuerza sus vínculos comerciales y estratégicos con México

Panamá y México acordaron fortalecer su cooperación en temas como seguridad, salud, tecnología, infraestructura y economía tras el encuentro de ambos mandatarios, José Raúl Mulino y Claudia Sheinbaum, ayer, miércoles.

El presidente panameño aprovechó la oportunidad para manifestar a su homóloga el interés que tiene en que más empresas mexicanas se establezcan en territorio nacional y saquen provecho de las ventajas logísticas y aéreas que ofrece al mundo.

Asimismo, pidió su respaldo al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, un protocolo que garantiza la seguridad y defensa de una vía interoceánica al servicio del mundo y de la cadena de suministro internacional.

"Este encuentro no es solo una reunión bilateral, es también la búsqueda de elementos para potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos", expresó.

Ambos presidentes, durante la reunión, coincidieron en la necesidad que tiene la región de trabajar en conjunto contra el crimen organizado, una amenaza que atenta contra todos por igual; por ello, consideran importante afianzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) "como un espacio de diálogo, concertación y cooperación entre países".

Mulino adelantó a Sheinbaum que analiza junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) la posibilidad de realizar un encuentro en Panamá con el propósito de frenar el crecimiento de la violencia y el narcotráfico en la región a través de sistemas de inteligencia conjunta, en donde su país debe jugar un rol principal.

La presidenta de México, por su parte, agradeció la cooperación de Panamá en la erradicación del gusano barrenador con una nueva biofábrica en el Estado de Chiapas similar a la ubicada en Pacora.



La presidenta de México ponderó el trabajo realizado por Panamá en defensa de su principal ruta marítima, reiterando su apoyo al principio de neutralidad que rige la misma.



Agradeció también la cooperación del país en la erradicación del gusano barrenador con una nueva biofábrica en el Estado de Chiapas similar a la ubicada en Pacora.



Mulino adelantó a Sheinbaum que analiza junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) la posibilidad de realizar un encuentro en Panamá con el propósito de frenar el crecimiento de la violencia y el narcotráfico en la región a través de sistemas de inteligencia conjunta.

Esta enfermedad, en lo que va del año, registra más de 300 contagios y tres muertes.

Ponderó el trabajo realizado por Panamá en defensa de su principal ruta marítima, reiterando su apoyo al principio de neutralidad que rige la misma.

"Su visita refrenda la sólida amistad que une a nuestros pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respaldo mutuo, el diálogo y la cooperación. Como se lo manifesté, apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá", puntualizó.

Sheinbaum hizo énfasis en que el mundo se enfrenta a profundas transformaciones económicas y geopolíticas que exigen la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de sus instituciones y soberanías, para lo cual es necesario construir consensos.

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Parte de la delegación panameña también visitó un clúster agroindustrial, ubicado en Querétaro, con la finalidad de conocer el funcionamiento y ventajas del modelo que produce alrededor de 150 mil toneladas de hortalizas por año.