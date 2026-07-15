Autoridades incautan equipos tecnológicos en supuesta red de abuso infantil

La Procuraduría General de la Nación confirmó la captura de cuatro personas vinculadas a delitos contra la libertad e integridad sexual de menores. Las diligencias se realizaron en varias provincias del país, con el apoyo de unidades especializadas.

Asimismo, los operativos se desplegaron en Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Veraguas, donde, según las autoridades, se localizaron equipos tecnológicos que podrían contener material de abuso infantil. Estos dispositivos fueron asegurados para análisis forense.

De igual manera, la investigación forma parte de la Operación Escudo Infantil, estrategia que busca desarticular redes dedicadas a la explotación sexual de niños y adolescentes. En ella participan autoridades nacionales e internacionales.

Además, la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá acompañaron las acciones. También se contó con el respaldo de la organización OUR Rescue.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Los peritos examinarán la información para determinar si los detenidos participaron en el almacenamiento o distribución de material ilegal.

Posteriormente, el Ministerio Público indicó que los sospechosos serán puestos a disposición de los tribunales de garantías. Allí se evaluarán las solicitudes de los fiscales para avanzar en el proceso judicial.

Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan reforzar la protección de la niñez y prevenir delitos que atentan contra su integridad. La cooperación internacional ha sido clave para fortalecer las investigaciones.

El caso se mantiene bajo reserva mientras se recopilan pruebas adicionales.