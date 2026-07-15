Agua con limón en ayunas: qué beneficios tienen respaldo científico?

Comenzar el día con un vaso de agua con limón se ha convertido en una práctica habitual para muchas personas. En redes sociales y blogs de bienestar suele presentarse como una bebida capaz de desintoxicar el organismo, acelerar el metabolismo o favorecer una rápida pérdida de peso. Sin embargo, los especialistas coinciden en que varias de estas afirmaciones carecen de respaldo científico.

Lo que sí está demostrado es que mantenerse bien hidratado desde las primeras horas del día beneficia el funcionamiento normal del organismo. Si el agua lleva unas gotas de limón, también aporta pequeñas cantidades de vitamina C y otros compuestos vegetales, aunque en cantidades mucho menores que una porción completa de frutas y verduras.

La dietista Katherine Zeratsky, especialista de la Mayo Clinic, explicó en información publicada por la institución que no existe evidencia de que el agua con limón elimine toxinas del cuerpo. El organismo ya cuenta con sistemas naturales de desintoxicación, principalmente el hígado y los riñones, que cumplen esa función de manera continua.

Uno de los beneficios más consistentes de esta bebida está relacionado con la hidratación. Algunas personas encuentran más agradable el sabor del agua cuando se le añade limón, lo que puede favorecer un mayor consumo de líquidos a lo largo del día. Mantener una hidratación adecuada contribuye al funcionamiento de órganos y tejidos, ayuda a regular la temperatura corporal y participa en procesos como la digestión y el transporte de nutrientes.

El limón también es una fuente de vitamina C, un nutriente que interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico, la producción de colágeno y la protección de las células frente al daño oxidativo. No obstante, un vaso de agua con unas rodajas de limón aporta una cantidad limitada de esta vitamina, por lo que no sustituye una alimentación rica en frutas y vegetales.

Otro de los mitos más repetidos es que beber agua con limón en ayunas acelera el metabolismo o quema grasa corporal. Hasta el momento, las investigaciones no han demostrado que esta bebida tenga un efecto significativo sobre la pérdida de peso. Cuando algunas personas bajan de peso tras incorporarla a su rutina, generalmente se debe a cambios más amplios en su estilo de vida, como una alimentación equilibrada y un aumento de la actividad física.

La nutricionista Lisa Drayer, colaboradora de CNN Health, señaló que no existen alimentos o bebidas capaces de derretir la grasa corporal por sí solos. Según explicó, el agua con limón puede ser una alternativa saludable frente a las bebidas azucaradas, pero no debe considerarse una solución para adelgazar.

También suele afirmarse que esta mezcla mejora la digestión. Aunque algunas personas refieren sentirse mejor al consumirla, la evidencia científica es limitada y no permite concluir que tenga un efecto específico sobre el sistema digestivo en la población general. En cambio, mantenerse hidratado sí favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

No todo son ventajas. El ácido cítrico presente en el limón puede contribuir al desgaste del esmalte dental si la bebida se consume con mucha frecuencia o durante largos periodos. Para reducir ese riesgo, los odontólogos aconsejan beberla de una sola vez en lugar de hacerlo lentamente durante horas, enjuagarse la boca con agua después de consumirla y esperar unos 30 minutos antes de cepillarse los dientes.

Incorporar agua con limón a la rutina diaria puede ser una opción saludable para quienes disfrutan su sabor y buscan aumentar su consumo de líquidos. Sin embargo, sus beneficios deben entenderse dentro de un contexto más amplio. Una alimentación equilibrada, la actividad física regular, el descanso adecuado y otros hábitos saludables siguen siendo los pilares para cuidar la salud y el metabolismo.