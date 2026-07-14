El mercado inmobiliario sufre caída de más del 70% en la venta de viviendas

La venta de viviendas registra un decrecimiento de más del 70% en comparación con años anteriores, producto de los cambios a la ley de interés preferencial, la reactivación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), los requisitos bancarios y el alto índice de desempleo que registra el país, reveló Katherine Reyes Espino, presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Explicó que esta tendencia a la baja viene registrándose desde 2023, en donde aproximadamente 125 mil panameños perdieron sus empleos, dificultando su acceso a créditos hipotecarios, un comportamiento que se ha mantenido en los últimos tres años, pues quienes se han reinsertado al mercado laboral no cumplen con los parámetros exigidos por las entidades bancarias; ello quedó demostrado en la Expo Inmobiliaria Acobir 2026, donde solo se concretaron alrededor de 600 transacciones.

Ante tal escenario, propone que se introduzcan modificaciones a la ley de interés preferencial para mantener la exoneración del ITBI del 2%, porque obliga a los panameños a hacer una "inversión alta" para optar por el abono inicial de su primera vivienda, y establecer un plan de alquiler con opción a compra; sin embargo, reconoció que esta alternativa depende exclusivamente de las condiciones que ofrezca el mercado a los promotores.

Los bancos, según Ilda Urrutia, coordinadora de Expo Inmobiliaria 2027, deberían analizar los casos de manera individual con el objetivo de que más ciudadanos puedan acceder a préstamos hipotecarios.

Mencionó que la inestabilidad laboral y financiera de la mayoría de los panameños ha dificultado la comercialización de viviendas, especialmente las que se ubican por debajo de 120 mil dólares, condiciones que provocan que los bancos sean "muy conservadores" en las aprobaciones.

Un estudio realizado por la consultora 4S Real Estate Foresight muestra que, tras la incertidumbre que generó la ley de interés preferencial, hubo un cambio en las preferencias de los compradores y promotores hacia las viviendas premium, específicamente en propiedades verticales (PH) de venta rápida, agudizando la caída de las viviendas horizontales.

"El año y medio que estuvimos en transición realmente generó incertidumbre en el mercado y se redujo muchísimo la intención de compra; la gente esperaba que se reactivaran los proyectos nuevamente para poder, con políticas claras, volver a invertir o a comprar", dijo Monique de Céspedes, directora regional de la empresa consultora.'



Acobir propone que se introduzcan modificaciones a la ley de interés preferencial para mantener la exoneración del ITBI del 2% a las primeras viviendas y se establezca un plan de alquiler con opción a compra.



La inestabilidad laboral y financiera de la mayoría de los panameños ha dificultado la comercialización de viviendas, especialmente las que se ubican por debajo de 120 mil dólares.



Un estudio realizado por la consultora 4S Real Estate Foresight revela que, tras la incertidumbre que generó la ley de interés preferencial, hubo un cambio en las preferencias de los compradores y promotores hacia las viviendas premium, específicamente en propiedades verticales (PH).

Los corredores y promotores de vivienda confían en que la llegada de nuevos compradores, especialmente extranjeros, y la diversificación de proyectos contribuirán a la reactivación del sector.